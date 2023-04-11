Союз налогоплательщиков ФРГ раскритиковал главу МИД Бербок за трату 137 тысяч евро на визажиста

Mинистерство иностранных дел ФРГ под руководством Анналены Бербок потратило 137 тысяч евро на визажиста Фото: REUTERS

Немецкий союз налогоплательщиков подверг критике тот факт, что министерство иностранных дел ФРГ под руководством Анналены Бербок потратило 137 тысяч евро на визажиста. Об этом сообщило издание Exxpress.

По информации союза, немецкий кабмин тратит огромные суммы из средств налогоплательщиков на то, чтобы «хорошо выглядеть». Так, только на фотографов правительство Германии в прошлом году израсходовало свыше 1,2 миллионов евро, а траты на визажистов и парикмахеров возросли, как минимум, на 80%.

В публикации подчеркивается, что только ведомство Анналены Бербок потратило на услуги визажиста 137 тысяч евро.

Глава МИД Германии ранее неоднократно подвергалась критике. Как писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года пользователи Twitter раскритиковали Бербок за ее слова о том, что если президент России Владимир Путин «не развернет свою политику на 360 градусов, то возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе, при его правлении, нет».