СК РФ возбудил уголовное дело о незаконном изъятии активов российского банка на Украине Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконном изъятии активов одного из системообразующих банков России на Украине, сообщает Генеральная прокуратура.

«Генеральной прокуратурой РФ проведена проверка по факту незаконного изъятия украинскими властями активов одного из системообразующих российских банков. Следователями принято решение о возбуждении уголовного дела», – говорится на сайте Генпрокуратуры.

Как выяснили в ведомстве, члены высшего политического руководства Украины на протяжении длительного времени ограничивали деятельность российского банка и его дочернего учреждения на территории страны. Власти республики блокировали все попытки банка реализовать соответствующие активы, чтобы предоставить украинским клиентам возможность получать финансовые услуги, отмечается в сообщении.

В итоге Киев экспроприировал эти активы, фактически обеспечив их передачу в руки украинского олигархата, заявили в Генпрокуратуре. Ущерб российскому банку и его клиентам составит более миллиарда долларов, уточнили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, ранее правительство Украины заявляло о намерении запустить аукционы по продаже конфискованных российских активов. Аукционы будут проходить по тому же принципу, что и так называемая малая приватизация. Все средства от продажи активов будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, жилья и другие цели, сообщал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.