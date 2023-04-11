Венгрия продлила договор с «Газпромом» о дополнительных поставках газа Фото: REUTERS

Венгрия и российский холдинг «Газпром» продлили договор о дополнительных поставках газа в республику, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто по итогам визита в Москву.

«Нам удалось договориться, что «Газпром» сохранит возможность, которой мы добились, изменив в прошлом году договор, о том, что если будет необходимость, то будет возможность покупать и поставлять объемы природного газа сверх того количества, что указано в долгосрочных контрактах», – сказал дипломат.

Как уточнил глава МИД Венгрии, дополнительные поставки газа будут осуществляться главным образом через трубопровод «Турецкий поток».

Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года Венгрия пришла к соглашению с «Газпромом» о дополнительных поставках газа и отсрочке платежей. Сийярто отмечал, что эта договоренность очень важна, так как помогает обеспечить надежность поставок голубого топлива в Венгрию.