Госдума одобрила поправку об ограничении права водить автомобиль уклонистам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Государственной думы РФ во вторник, 11 апреля, одобрили поправку, согласно которой уклонисты от призыва будут ограничены в управлении транспортным средством.

Поправка предполагает, что в том случае, если гражданин не явится в военкомат в течение 20 дней со дня, который указан в повестке, в отношении такого лица будут применены меры в виде ограничения права на вождение транспортного средства.

Как ранее писал сайт KP.RU, в федеральный парламент внесли законопроект о совершенствовании воинского учета. Документ, в том числе, предполагает введение ряда обеспечительных мер для уклонистов.

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявлял, что в том случае, если призывник не придет в военкомат, то он получил уведомление в цифровом виде с запретом на выезд из страны. Парламентарий отмечал, что на уклониста от армии также могут наложить запрет на управление автомобилем, приобретение недвижимости или получение кредита.