Лжесотрудник МЧС призывал жителей Удмуртии собрать средства на его лечение

В МЧС Удмуртии предупредили жителей о мошеннике. Фото: Андрей СОРОКИН

В МЧС Удмуртии предупредили жителей региона о мошеннике, который, представившись сотрудником ведомства, опубликовал в интернете сообщение о сборе средств на лечение. Об этом сообщает сетевое издание Udm-Info.

Объявление выложили в популярной в регионе группе ВКонтакте. По легенде, мужчина являлся старшим прапорщиком на службе МЧС, его жена погибла, и он один воспитывает двух детей. Мошенник убеждал пользователей сети в том, что он болен раком, и ему необходима помощь.

МЧС Удмуртии сразу же отреагировало на ложное сообщение и заверило жителей региона в том, что такой сотрудник никогда не работал ни в одном подведомственном подразделении МЧС России.

«На звонки и сообщения автор текста по указанному номеру телефона не отвечает. Будьте бдительны, не переводите свои сбережения!» – призвали местных жителей в ведомстве.