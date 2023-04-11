Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 апреля 2023 13:22

Лжесотрудник МЧС призывал жителей Удмуртии собрать средства на его лечение

Мошенник убеждал пользователей сети в том, что он болен раком
Источник:kp.ru
В МЧС Удмуртии предупредили жителей о мошеннике. Фото: Андрей СОРОКИН

В МЧС Удмуртии предупредили жителей о мошеннике. Фото: Андрей СОРОКИН

В МЧС Удмуртии предупредили жителей региона о мошеннике, который, представившись сотрудником ведомства, опубликовал в интернете сообщение о сборе средств на лечение. Об этом сообщает сетевое издание Udm-Info.

Объявление выложили в популярной в регионе группе ВКонтакте. По легенде, мужчина являлся старшим прапорщиком на службе МЧС, его жена погибла, и он один воспитывает двух детей. Мошенник убеждал пользователей сети в том, что он болен раком, и ему необходима помощь.

МЧС Удмуртии сразу же отреагировало на ложное сообщение и заверило жителей региона в том, что такой сотрудник никогда не работал ни в одном подведомственном подразделении МЧС России.

«На звонки и сообщения автор текста по указанному номеру телефона не отвечает. Будьте бдительны, не переводите свои сбережения!» – призвали местных жителей в ведомстве.