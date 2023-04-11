Володин вызвал в Госдуму американского посла для беседы о биолабораториях США на Украине Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вызвал посла США в Москве, чтобы поговорить о найденных Россией доказательствах создания американцами компонентов биологического оружия вокруг российских границ. С этим запросом Володин обратился к главе думского комитета по безопасности Василию Пискареву.

Цель приглашения посла США в Госдуму не только в беседе, но и в том, чтобы передать ему ответственность за вызов замгоссекретаря Штатов Виктории Нуланд. От неё Володин ожидает услышать показания касательно биооружия на Украине.

«Приглашайте посла Соединенных Штатов Америки и спрашивайте с него, пусть отвечает за явку сюда Нуланд. Пускай она отвечает перед комиссией, перед представителями народа», - говорит Володин.

Пискарёв отметил, что работа в этом направлении ведётся, и Нуланд уже пригласили в Россию, даже предложив оплатить расходы на дорогу. Однако Володину это не понравилось, он подчеркнул, что свидетели не должны являться по приглашению.

«Посла приглашайте и пускай оповещает Нуланд и ее приспешников», - потребовал спикер.

Ранее KP.RU сообщил о том, что специалисты Минобороны России проанализировали все документы, которые нашли в американских лабораториях на Украине, и нашли множественные доказательства создания в них компонентов биооружия.