В США переоценили возможности Вооруженных сил Украины, неверная оценка ситуации может обернуться против Вашингтона и привести к тому, что США не одержат победы в конфликте с Россией. Об этом в интервью Youtube-каналу Judging Freedom заявил экс-сотрудник ЦРУ Реймонд Макговерн.

Бывший американский разведчик сообщил, что слитые недавно в сеть секретные документы Пентагона, в которых описаны состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению, говорят о лжи председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли и министра обороны страны Ллойда Остина о возможностях армии Украины.

По мнению экс-аналитика ЦРУ, неверная оценка ситуации может обернуться против США. Дальнейшая эскалация на Украине не приведет к победе Вашингтона, но «может спровоцировать ядерный конфликт», считает Макговерн.

Бывший аналитик отметил успехи российских военных. По его мнению, уже через месяц Россия может занять позиции, что приведет к тому, что Украина и ее западные партнеры будут вынуждены согласиться на переговоры.

Как писал сайт KP.RU, ранее в интернете появились секретные документы Пентагона. В них содержатся данные о деятельности США на Ближнем Востоке, в Индокитае, а также по соперничеству с Китаем и борьбе с терроризмом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что утечка документов с грифом «секретно» является «достаточно интересной», все ее изучают, анализируют и обсуждают.

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