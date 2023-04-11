Геннадий Онищенко рассказал, можно ли заниматься сексом в Пасху Фото: Иван МАКЕЕВ

Приближается Пасха, а вместе с ней и Великий пост, серьёзное испытание и древняя традиция для каждого верующего, особенно для тех, кто соблюдает его по всем канонам. В связи с этим бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал KP.RU о том, как питаться в это время, и можно ли заниматься сексом.

Касательно пищи - после поста крайне важно соблюдать разговение (скромность в еде), чтобы не подвергнуть свой организм резкому стрессу и риску осложнений. Однако всегда важно помнить, что сами Пасха и Великий пост - это время, в которое люди заботятся прежде всего о духовной, а не земной пище. И думать необходимо о своей душе, а не о еде.

«Ведь воздержание от пищи и ее жесткая регламентация в период поста призваны помочь человеку заниматься своим духовным состоянием, сделать плоть с ее плотскими, то есть, животными инстинктами менее требовательной», - говорит Онищенко.

Следовательно, касательно плотских утех ответ очевиден - мы усмиряем плоть, и секс во время поста неприемлем. Онищенко уверен, что если человек этого не понимает - значит он так и не смог осознать причину тысячелетнего соблюдения православного таинства поста.

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