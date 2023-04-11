Лавров предупредил Запад о негативной реакции России на попытки шантажа ее союзников Фото: REUTERS

Россия негативно отреагирует на попытки стран Запада шантажировать ее союзников и угрожать им в ущерб их интересам, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если речь о том, что западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с РФ в ущерб их собственными национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Глава МИД России отметил, что Москва выступает за участие стран и различных структур Евразии в процессе более широкого интеграционного контура, который был обозначен в обновленной Концепции внешней политик РФ.

Как подчеркнул Лавров, в настоящее время такие отношения уже есть между СНГ и ШОС или между ШОС и АСЕАН. Такие перекрестные контакты позволят достичь реальных материальных благ для всех участников этих процессов, высказал мнение министр.

Напомним, ранее Лавров заявил, что Соединенные Штаты перешли все грани приличий в стремлении утвердить свою гегемонию в мире.