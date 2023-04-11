«Роскосмос» опубликовал спутниковые кадры облака пепла от вулкана Шивелуч на Камчатке, фото: скриншот из видео

Государственная корпорация «Роскосмос» опубликовала кадры, сделанные с орбиты нашей планеты, на которых видно распространение пепельного облака, возникшего после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Видео показали в официальном телеграм-канале корпорации.

«Сегодняшняя ночь на Камчатке выдалась неспокойной - произошло извержение вулкана Шивелуч. Спутники "Роскосмоса" продолжают следить за ситуацией на полуострове» , - говорится в публикации.

На кадрах хорошо видно, что облако тёмно-серого дыма расползается на многие километры вокруг места извержения. Наблюдение за обстановкой на Камчатке стало возможным благодаря съёмке со спутника «Арктика-М».

Ранее KP.RU сообщил о том, как сейчас живётся людям, находящимся в зоне извержения вулкана Шивелуч. Впрочем, некоторые даже собирают своеобразных «пепловиков» из опадающего с неба пепла.