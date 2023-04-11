Сокращение молодежи на рынке труда в России связали с демографической ямой 90-х Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что сокращение молодежи на рынке труда вызвано демографической ямой 90-х годов, а также с большим количеством самозанятых, работающих нелегально. Слова спикера передает Lenta.ru.

Напомним, ранее стало известно, что в 2022 году количество трудящихся россиян возрастом сократилось на 1,33 миллиона человек. Это минимальный показатель с 2006 года.

— У нас в период 90-х была серьезная демографическая яма, когда молодые семьи предпочитали не рожать детей, поэтому мы сейчас пожинаем эти плоды. Кроме того, много молодежи сегодня в неформальном секторе занятости, к сожалению, — пояснила причины возникшей ситуации Светлана Бессараб.

Правительство принимает меры, чтобы привлечь молодежь на рынок труда, особенно с поиском первой работы. Проводится работа и в сфере демографии. Однако прямо сейчас ситуацию не исправить и какое-то время статистика не будет радовать.

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