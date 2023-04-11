Во время программы «Городские практики» во Владикавказе разработали учебные проекты комплексного благоустройства двух улиц

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

Во Владикавказе прошел двухнедельный интенсив «Городские практики». Это образовательная программа от ДОМ.РФ, которую реализуют в рамках более масштабной программы профессионального развития Архитекторы.рф. Обучение проходило в гибридном формате — очно и онлайн. После курса лекций о дизайн-коде и благоустройстве городских пространств, слушателям предложили разработать концепции комплексного благоустройства улиц Куйбышева и Кирова — обе расположены в центре города.

В «Городских практиках» участвовали 50 специалистов: из Москвы, Беслана, Нальчика и Владикавказа. Среди них архитекторы, проектировщики, юристы, педагоги, дизайнеры, гиды, маркетологи, муниципальные служащие и студенты. Наставниками в проекте выступили архитектор центра «Платформа Нальчик» Дарья Енжиевская, дизайнер студии Артемия Лебедева Кыыдаана Игнатьева, руководители архбюро Заурбек Тотров и Арсен Ахмедханов.

— Владикавказ стал первым из девяти городов страны, где в 2023 году прошли «Городские практики» — особенно значимого для ДОМ.РФ образовательного проекта. Нам важны мнение и опыт местных специалистов, который мы можем проанализировать и применить на практике. За время интенсива команды участников разработали полноценные проекты применения дизайн-кода Владикавказа и оформления фасадов городских зданий, — сообщила руководитель проектного отдела ДОМ.РФ Ксения Голубева.

Фото: Пресс-служба Архитекторы.рф

Спикер отметила, что все идеи слушателей будут проанализированы и учтены при работе над мастер-планом столицы Северной Осетии.

— Проведение такого масштабного мероприятия в сфере градостроительства для региональных специалистов и выбранная тематика внедрения дизайн-кода весьма актуальны для нашего города, так как в настоящий момент по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках стратегического сотрудничества ДОМ.РФ с Республикой Северная Осетия-Алания и Администрацией города Владикавказа осуществляется разработка мастер-плана столицы Северной Осетии. Для нас это очень важный этап, мы рассчитываем, что мастер-план позволит определить стратегические направления развития Владикавказа, обозначить отдельные инвестиционные и инфраструктурные проекты в социальной и экономической сферах, необходимых для городских изменений, –– отметила начальник Управления экономики АМС Владикавказа Елизавета Козаева.

По окончанию интенсива четыре учебных команды презентовали идеи по применению дизайн-кода. Проекты оценили представители ДОМ.РФ и региональные руководители профильных ведомств.

Наставница одной из команд проекта Дарья Енжиевская поделилась, что уже третий раз возглавляет группу слушателей в «Городских практиках»:

— Именно во Владикавказе работа получилась особенно уютной. Половина участников интенсива не была связана напрямую с архитектурой. Среди них были гиды, географы, дизайнеры. Возможно поэтому их проекты получились более глубокими, в них были интересные отсылки и смыслы. Я уверена, что эти идеи, если с ними еще поработать, могут лечь в основу дальнейшего дизайн-кода Владикавказа. Я надеюсь, что полученные за программу знания и методы работы лягут в основу регулярных позитивных изменений в городе.

Для муниципальных служащих и профильных специалистов городской администрации провели также семинар по мастер-планированию. Лекторами стали эксперт по теме устойчивых практик территориального развития, эконом-географ Галина Пивовар и начальник Управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов.