Путин призвал использовать кадровый потенциал регионов

Безработица в России находится на исторически минимальном уровне, отметил глава государства Фото: REUTERS

В России нужно активнее использовать кадровый потенциал регионов, поскольку по некоторым направлениям не хватает рабочих рук, заявил президент РФ Владимир Путин.

«На фоне сложностей прошлого года отечественные предприятия избежали массовых сокращений. С учетом исторически минимальной безработицы в стране в 3,5% по многим направлениям просто не хватает рабочих рук. Надо использовать кадровый потенциал регионов, населенных пунктов, где пока еще сохраняется высокий уровень безработицы», – сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Кроме того, президент призвал активно применять технологии бережливого производства и автоматизации во всех отраслях экономики и социальной сфере. Также российский лидер отметил необходимость наращивания инвестиций в подготовку специалистов по самым востребованным профессиям, поддерживая краткосрочные образовательные программы.

Как писал сайт KP.RU, Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу подготовить миллион рабочих специалистов через пять лет.