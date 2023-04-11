Путин: Россия не может расслабиться, внешние угрозы для нашей экономики никуда не делись Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин напомнил о том, что внешние факторы, несущие риски для российской экономики, никуда не пропали. Страна не может расслабляться, она должна быть готова и дальше противостоять давлению со стороны Запада. Об этом глава государства сообщил во время совещания по экономическим вопросам, проведённом в формате видеоконференции.

«Вновь хотел бы подчеркнуть: внешние факторы риска для нашей экономики никуда не делись, и мы с вами это хорошо понимаем», - говорит президент.

Путин подчеркнул, что в нынешнее время расслабляться и пускать ситуацию на самотёк попросту недопустимо. Само по себе ничего работать не будет, и ждать хороших результатов без упорной работы и бдительности не следует. Россия просто не имеет права на праздность, уверен глава государства.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российское правительство заметно улучшило прогноз социально-экономического развития страны, о чём заявил Владимир Путин.