Путин заявил о снижении инфляции в России до 3,3%

К концу этого месяца инфляция опустится до 3%, пообещал президент Фото: REUTERS

Инфляция в России снизилась до 3,3% по состоянию на 3 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По состоянию на 3 апреля – председатель Центрального подтверждает – инфляция опустилась до 3,3% в годовом выражении», – сказал российский лидер на совещании по экономическим вопросам.

К концу этого месяца инфляция опустится до уровня ниже 3%, пообещал глава государства.

Как писал сайт KP.RU, ранее российский лидер заявил, что ожидает уровень инфляции в марте менее 4%. По словам президента, это ниже, чем в странах Европейского союза.

В своем послании Федеральному Собранию глава государства заявил, что инфляция в России приблизится к целевому уровню в 4% уже в этом году. Он также отметил особую роль частного бизнеса, который на фоне западных санкций доказал, что может адаптироваться к новой конъюнктуре.