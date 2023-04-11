Путин: правительство значительно улучшило прогноз социально-экономического развития России

Пересмотр показателей произошел на фоне позитивной статистики, отметил президент Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал, что правительство страны пересмотрело прогноз социально-экономического развития, значительно его улучшив из-за позитивной статистики.

«Сейчас на фоне позитивной статистики коллеги пересмотрели свои оценки и значительно их улучшили», - заявил глава государства. В то же время Путин подчеркнул, что прогноз социально-экономического развития на ближайшие годы должен быть «максимально объективным». Он пояснил, что это является важным моментом как для системы госуправления, так и для всей экономики России.

По словам главы государства, отечественная экономика продолжает свое активное развитие, по итогам апреля валовой внутренний продукт (ВВП) РФ существенно вырастет.

Как писал сайт KP.RU, ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту российской экономики в 2023 году. По его данным, ВВП России возрастет на 0,7% по итогам текущего года, тогда как в январе фонд ожидал рост в 0,3%.

Ранее Всемирный банк также заявил о том, что ВВП России в 2023 году может сократиться не так сильно, как прогнозировалось ранее. Сначала ожидалось падение ВВП на 3,3%, теперь – только на 0,2%.