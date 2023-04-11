Врач-хирург Шмидт объяснила опасность похудения с помощью инъекций препарата против диабета Фото: Евгения ГУСЕВА

В последнее время набирает популярность метод похудения с помощью инъекций препарата для лечения сахарного диабета второго типа «Оземпик». Такой способ избавиться от лишних кило раскритиковала врач, бариатрический хирург Елена Шмидт. Изданию Lenta.ru специалист рассказала, что применение лекарства без консультации с врачом может грозить серьезными последствиями — вплоть до рака.

«Оземпик» нельзя использовать при некоторых заболеваниях. Это панкреатит, некоторые диагнозы, связанные с щитовидной железой и хроническая сердечная недостаточность.

— Без предварительной консультации с врачом и необходимого обследования применение препарата может привести к тяжелым последствиям: раку щитовидной железы, почечной недостаточности, нарушению зрения и острому панкреатиту, — предупредила Шмидт.

Также врач отметила, что хоть препарат действительно помогает избавиться от лишних килограммов в краткосрочной перспективе, удержать вес он не поможет. После прекращения инъекций цифры на весах станут прежними, причем очень быстро.

Эндокринолог Арсений Русанов в разговоре с RT назвал последствия быстрого похудения для здоровья. Экстремальное снижение веса в короткие сроки приводит к психоэмоциональным расстройствам, появлению складок на коже, мышечной слабости, обезвоживанию, нарушению обмена веществ из-за недостатка важных витаминов и микроэлементов, а также менструального цикла у женщин.

Телеканала «360» приводит слова нутрициолога Оксаны Ковылкиной. Она сообщила, что оптимальная норма снижения веса в неделю составляет около одного килограмма.