Центробанк России ограничит рискованные ипотечные программы с низкими ставками Фото: Архив "КП"

Банк России решил ограничить выдачу рискованных ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня.

Как сообщается на сайте Центробанка, с 30 мая этого года по таким кредитам, выданным после 15 марта 2023, банкам будет необходимо формировать дополнительные резервы. Вместе с тем у них остается достаточно возможностей для рыночного снижения ставок, отмечается в сообщении.

В ЦБ подчеркнули, что в последнее время стала распространена так называемая «ипотека от застройщика» с экстремально низкими нерыночными ставками до 0,1%. Как объяснил регулятор, такие ставки достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%. Разницу застройщик платит банку в виде комиссии для компенсации его выпадающих доходов, говорится в сообщении.

«Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику, что в итоге мешает принятию взвешенных решений всеми участниками. Регулирование Банка России будет ограничивать распространение таких схем и способствовать снижению рисков», – заявили в ЦБ.

Как писал сайт KP.RU, с 1 мая 2023 Центробанк ужесточает регулирование ипотеки, в частности будут повышены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.