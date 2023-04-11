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НовостиОбщество11 апреля 2023 15:32

Завод «Микрон» заявил, что проблем с биометрическими загранпаспортами в России не будет

Предприятие нашло замену зарубежным материалам для изготовления загранпаспортов
Екатерина КОСОБОКОВА
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Глава завода «Микрон» Гульнара Хасьянова заявила, что трудностей с производством заграничных паспортов нового типа не возникнет, предприятие нашло замену зарубежным материалам, необходимым для изготовления документа.

Как пишет ТАСС, на вопрос о том, нашло ли предприятие замену иностранным материалам и, правда ли, что проблем с изготовлением биометрических паспортов не возникнет, Хасьянова ответила: «Конечно, конечно. Все будет хорошо».

По слова гендиректора «Микрона», в настоящее время завод активно работает с российскими производителями. Она пояснила, что из-за резкого спроса на паспорта нового образца, потребовалось время на то, чтобы расширить производство.

Как ранее писал сайт KP.RU, 10 апреля стало известно, что в России возобновили выпуск загранпаспортов нового образца. В то же время в Гознаке отметили, что сейчас ведомство изготавливает биометрические загранпаспорта по уже полученным заявкам, говорить об их производстве в обычном режиме пока рано.

Прием заявлений на выпуск заграничных паспортов нового образца был временно приостановлен 2 февраля 2023 года. Эксперты объясняли это нехваткой чипов, необходимых для изготовления документов такого типа.