В Германии предупредили о неспособности Берлина выполнять обязательства перед НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия не сможет выполнять обязательства перед НАТО, поскольку военная помощь Украине снизила боеспособность армии ФРГ, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил страны Альфонсо Майс.

По информации газеты Bild, в своем докладе офицер отметил, что дефицит финансирования и поставка вооружений Вооруженным силам Украины «заметно снизили оперативную готовность армии». Как считает генерал-лейтенант, без серьезных мер Бундесвер будет не в силах участвовать в «боях высокой интенсивности».

В докладе Майса уточняется, что 256 из 1139 позиций запасов Вооруженных сил Германии будут доступны менее чем на 60%. В этой связи Берлин не сумеет в полной мере обеспечить боеспособность дивизии, которую планировалось сформировать по договоренности с НАТО к 2025 году, говорится в документе.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшие выходные в 100 крупных городах Германии пройдут демонстрации против поставок оружия Украине. Также немцы, выступающие за мирные инициативы, будут требовать дипломатического решения конфликта.