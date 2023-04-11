Диетолог Мезенцева порекомендовала съедать в день не больше 150 граммов кулича Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-диетолог Галина Мезенцева призвала не переедать куличей на Пасху. Газете.ru специалист рассказала, что в день рекомендуется съедать только небольшой кусочек пасхального хлеба весом примерно 80-150 граммов.

Главная опасность злоупотребления пасхальной выпечкой — риск набрать лишний вес. Сахар в составе портит зубы.

— Кроме того, если переборщить с праздничной выпечкой, в этот день получится съесть меньше продуктов, полезных для здоровья, таких как овощи, фрукты, цельнозерновые продукты. Поэтому с употреблением куличей в пищу лучше не переусердствовать, — объяснила Мезенцева.

Особенно актуален совет тем, кто страдает сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, ожирением, повышенным холестерином, заболеваниями ЖКТ.

А вот творожная пасха более предпочтительна — в ней больше белка и меньше углеводов. При этом рекомендации такие же: не более 150 граммов в день.

Телеканал «360» писал, как правильно выбирать пасхальный кулич. Особое внимание нужно уделить верхушке. Она должна быть сухой, иначе выпечка может испортиться до окончания срока годности.

Диетолог, нутрициолог Алла Макарова в эфире телеканала ОТР рассказала, что с каждым годом человеку требуется все меньше энергии из пищи. Поэтому рекомендуется снижать калорийность потребляемых продуктов на 1% ежегодно, отметила она.