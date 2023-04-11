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НовостиПолитика11 апреля 2023 15:57

Путин заявил о затоваривании на рынке недвижимости России

Нужно поддержать спрос на жилье, считает глава государства
Екатерина КОСОБОКОВА
Президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин.

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин сообщил о дисбалансе и затоваривании на российском рынке недвижимости. Такие риски необходимо снижать, заявил во вторник, 11 апреля, глава государства на совещании по экономическим вопросам.

«На рынке недвижимости начинают возникать и определенные дисбалансы, происходит так называемое затоваривание, что в дальнейшем может привести к сокращению стройки», - сказал глава государства.

Он отметил, что такие риски нужно снижать. По его словам, в первую очередь, необходимо поддержать спрос на жилье.

Напомним, ранее Путин заявил, что правительство РФ существенно улучшило прогноз социально-экономического развития страны.

Как ранее писал сайт KP.RU, средняя цена на жилье в России за год сократилась примерно на 10%. Причем, на вторичное жилье цены упали на 20%. Рынок «вторички», по мнению экспертов, просел из-за затоваривания и дисбаланса между спросом и предложением.