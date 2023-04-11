Путин ожидает роста экономической активности в России Фото: REUTERS

Экономическая активность в России будет расти, на что указывает повышение индекса деловой активности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Есть основания полагать, что экономическая активность будет и дальше повышаться. На это указывает такой важный параметр, как индекс деловой активности», – сказал глава государства на совещании по экономическим вопросам.

По словам российского лидера, этот индекс в марте этого года достиг 56,8%. Как сообщил президент, такое значение является третьим по величине за всю историю и «прямо говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса и его позитивном настрое». Путин заявил об укреплении положительных тенденций в экономике РФ, отметив рост розничного торгового оборота на 25%.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 11 апреля, глава государства провел с правительством совещание по экономическим вопросам. Он коротко описал нынешнее состояние экономики, заявил, что по прогнозам в 2023 году ВВП должен был сократиться на 0,8%. Кроме того, Путин сообщил о росте деловой активности и ожиданиях увеличения консолидированного бюджета на 13 триллионов рублей.