Пульмонолог Окольникова объяснила опасность вейпов для всех парящих Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вейпы на самом деле так же опасны, как и сигареты, рассказала Газете.ru пульмонолог Ирина Окольникова. В состав жидкости для вейпа входят химические элементы, которые при постоянном парении могут вызывать тяжелые заболевания.

Первыми в списке противопоказанных к попаданию в организм веществ стоят глицерие и пропиленгликоль. Это спирты, нетоксичные. Но при этом когда они попадают в дыхательные пути, могут вызывать неприятные последствия.

— Глицерин также разрешен в пищевой и промышленной сфере, косметической промышленности, но тут «эффекты» может быть гораздо серьезнее: он сушит слизистые верхних и нижних дыхательных путей, вызывает спазм сосудов, что может отразиться на работе сердечно-сосудистой системы в виде нестабильности – скачков артериального давления, — предупредила врач.

Также эти вещества могут вызывать аллергию, причем она может проявиться не при первом использовании.

Ирина Окольникова отметила, что опасным считается ароматизатор диацетил, который дает сливочный вкус. Еще в начале нулевых было доказано, что он приводит к облитерирующему бронхиолиту, то есть к воспалению мелких бронхиол. Этот ароматизатор используют только недобросовестные производители, тем не менее, на российском рынке полно продукции с ним в составе.

Профессор кафедры пульмонологии и фтизиатрии МГМСУ, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Сергей Бабак Пятому каналу также рассказал, что человеческие легкие не приспособлены к вдыханию чего-либо кроме воздуха. У вейперов со временем может развиться легочная недостаточность.

Телеканал «360» со ссылкой на слова нарколога Виталия Холдина рассказывал, как родителям понять, что их ребенок парит вейп.