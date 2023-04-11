Госдума продлила возможность получить кредитные каникулы в России до 31 декабря 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты Госдумы решили продлить возможность подавать обращения на увеличение срока предоставления кредитных каникул. Обратиться за этим могут физические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса. Об этом сообщает агентство РИА Новости, со ссылкой на председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Речь идёт о кредитных каникулах, введённых с 2020 года, в разгар пандемии коронавируса. Согласно принятому решению, заёмщики могут продлить их, если они были заключены до 1 марта 2020 года. Обратиться за увеличением срока нужно до 31 декабря 2023 года.

Напомним, что изначально кредитные каникулы были введены как антиковидная мера, однако в декабре 2022 года в Госдуме приняли закон, по которому все граждане России имеют право на каникулы по потребительским кредитам.

Ранее KP.RU сообщил о том, какие ещё способы отсрочить выплаты по кредитам есть в России, и как ими воспользоваться. При этом сами кредитные каникулы, как следует из слов Аксакова, сохранятся.