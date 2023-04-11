Байден считает незаконным арест репортера WSJ Гершковича в России Фото: REUTERS

Задержание сотрудниками ФСБ России репортера газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича незаконно, считает президента Соединенных Штатов Джо Байден.

«Мы ясно даем понять, что происходящее незаконно. Мы об этом объявили, и это меняет положение дел», – заявил глава Белого дома журналистам.

Байден сообщил, что пытался связаться по телефону с семьей задержанного журналиста, однако пока этого сделать не удалось.

Напомним, накануне Госдеп США назвал Гершковича незаконно удерживаемым в России.

В конце марта этого года сотрудники ФСБ России задержали в Екатеринбурге репортера газеты The Wall Street Journal Гершковича по подозрению в шпионаже. По версии следствия, корреспондент, действуя по заданию американской стороны, собирал в России сведения, являющиеся государственной тайной. Речь идет о российском военно-промышленном предприятии, деятельность которого изучал журналист.

Сайт KP.RU разбирался, что не так в карьере журналиста WSJ Эвана Гершковича.