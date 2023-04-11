Гастроэнтеролог Яковлева развеяла миф о вреде куриных яиц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гастроэнтеролог Александра Яковлева развенчала популярный миф про вред куриных яиц. Специалист рассказал Газете.ru, что он родился из веры в то, что желтки повышают уровень холестерина. Причем влияние яиц на этот показатель сильно преувеличен.

— Напротив, продукт способствует выработке «хорошего» холестерина или липопротеина высокой плотности. Он защищает сосуды от образования холестериновых бляшек, снижает риски развития атеросклероза и других болезней сердечно-сосудистой системы, — поделилась Яковлева.

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева Москве 24 рассказала, что куриные яйца особо полезны пожилым людям. Белок обновляет организм и дает возможность пожилому человеку на клеточном уровне поддерживать процессы регенерации.

Однако диетологи советуют употреблять не более двух яиц в день. Тем людям, у которых наблюдаются проблемы с желудочно-кишечным трактом и вовсе рекомендуется ограничиться употреблением пяти штук в неделю, пишет телеканал «360».