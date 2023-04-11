Politico: США не имеют представления о способах ликвидации утечки данных Пентагона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США до сих пор не понимают, как им избавиться от утечки секретных документов Пентагона, из-за которой Россия узнала обо всех планах американцев, а также все детали контрнаступления киевского режима. Об этом сообщило издание Politico.

Как пишет издание, сейчас Белый дом спешно пытается как-то успокоить встревоженный Евросоюз и паникующий Киев, однако все признаки говорят о том, что Вашингтон до сих пор не устранил утечку. Спецслужбы Канады, Британии, Австралии и Новой Зеландии запросили брифинги по этой теме в администрации президента США Джо Байдена, но ответа пока так и не получили.

«Способ утечки и ее содержание очень необычны. Я не могу вспомнить, когда в последний раз происходило нечто такого масштаба», - говорит аналитик разведки США, оставшийся инкогнито.

Все европейские политики, и киевские тоже, заваливают США вопросами о том, удалось ли им купировать проблему, кто за этим стоит, как это случилось и так далее. Некоторые даже призвали заставить США извиниться перед Украиной за утечку, и компенсировать им ущерб. В ответ на эти вопросы и требования в Белом доме заявили лишь, что администрация до сих пор только оценивает масштабы утечки.

Ранее KP.RU сообщил о том, что российские разведчики смогли получить из потерянных Пентагоном документов важные данные, которые проливают свет на все планы ВСУ.