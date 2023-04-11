Уехавший из России Никита Пресняков опроверг слухи о получении паспорта США Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уехавший в США внук Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков прокомментировал появившиеся сообщения в СМИ о получении им американского паспорта. Он опроверг эту информацию «Абзацу» и признался, что хочет вернуться в Россию.

— Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию, – сказал Никита Пресняков.

Напомним, KP.RU писал, что внук Аллы Пугачевой уехал в Штаты, а затем за ним перебралась туда и супруга Алена. Вторая бабушка артиста, Елена Преснякова в СМИ рассказала, что Никита имеет гражданство США. А на Родине он теперь продает недвижимость.

Из-за отъезда за границу Пресняков-младший столкнулся с волной хейта от россиян. Певец ответил, что привык к негативу с детства и не реагирует на него.

— У меня с рождения был хейт. У меня иммунитет, — рассказал Никита Пресняков.