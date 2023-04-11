Канада ввела новые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада расширила санкции в отношении России, включив в список 14 физических и 34 юридических лица.

«Канада 5 апреля 2023 внесла дополнительные поправки в Положения об особых экономических мерах (Россия), добавив 14 физических и 34 юридических лица. Эти лица в основном являются высшим руководством российских компаний, оказывающих военные услуги России», – сказано на сайте правительства страны.

Как уточняется в сообщении, санкции коснулись военно-технических и логистических компаний. Кроме того, под них попали в частности глава Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра обороны России Николай Панков. Оттава также ввела ограничения против девяти организаций, связанных с финансовым сектором Белоруссии, чтобы «усилить давление» на РФ.

Как писал сайт KP.RU, в конце февраля Канада ввела санкции против 129 физических лиц и 63 организаций из России. В этот пакет ограничений попали ФСО, ФСБ, главное управление Генштаба, депутаты Госдумы и сенаторы Совфеда, вице-премьеры РФ, ряд министров и членов администрации президента.