Мишустин утвердил правила реестра для онлайн-аккредитации образовательных учреждений Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новые правила ведения онлайн-реестра, через который осуществляется дистанционный приём аккредитации образовательных учреждений, а также признаётся полученное россиянами за рубежом образование. Об этом сообщили на сайте Кабмина РФ.

С 1 сентября 2023 года выдача этих свидетельств будет полностью оцифрована, и переведена в онлайн-формат. Вся необходимая для этого документация будет храниться в специальном реестре Рособрнадзора.

«<…> Это позволит сократить сроки предоставления таких услуг, а также избавит граждан и организации от необходимости получения бумажных свидетельств <…>», - пишут в правительстве.

Реестр интегрируют со всеми популярными и эффективными информационными системами и сервисами в России, вроде Госуслуг и «Моей школы».

Ранее KP.RU сообщил о том, что правительство России на год продлило упрощённые условия для поступления студентов, отчисленных по политическим причинам из зарубежных вузов.