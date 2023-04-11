Протестующие прервали выступление Макрона о будущем Евросоюза в Гааге Фото: REUTERS

В Гааге протестующие прервали выступление президента Франции Эммануэля Макрона на тему будущего Евросоюза, как только политик начал говорить.

Как передает телеканал BFMTV, несколько десятков человек в институте Nexus мешали французскому лидеру взять слово, обвиняя его в неправильной политике, результатом которой стали манифестации во Франции. Протестующие выкрикивали фразы «Что вы сделали с французской демократией?» и «У вас миллионы манифестантов на улицах!», развернув плакат со словами «Президент насилия и лицемерия».

Макрон в свою очередь заявил, что «демократия – именно то место, где вы можете протестовать и позволять себе такого рода выступления». Как отметил политик, жители Франции должны быть «менее раздраженными» в связи с пенсионной реформой, чем население Нидерландов, так как в королевстве пенсионный возраст намного выше 64 лет.

Напомним, в конце марта протестующие в Париже открыто потребовали, чтобы Макрон ушел в отставку, а также отмены уже принятой пенсионной реформы.