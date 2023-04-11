Фигуристка Камила Валиева рассказала о настоящих друзьях и одиночестве Фото: REUTERS

Знаменитая российская фигуристка, юная звезда и олимпийская чемпионка Камила Валиева, ввиду отсутствия международных соревнований, выступит 13-14 апреля в Москве, в «Мегаспорте». В преддверии этого события, спортсменка зашла в гости на радио KP.RU, и рассказала о своей жизни.

Многие ошибочно думают, что популярность - залог успеха, ведь у знаменитого человека наверняка много друзей. Однако это не так, и Валиева поделилась своими переживаниями на этот счёт. Девушка рассказала, что настоящих друзей у неё всего два.

«Это Ева Уварова, с которой мы дружим почти три года, и актриса Маша Лобанова, с которой я недавно познакомилась, но уже хорошо общаюсь», - говорит фигуристка.

Чемпионка упомянула, что часто им с подругами не удаётся увидеться, потому что все занятые, и востребованные в своих сферах. Приходя после тренировки домой, Камила порой ловит себя на мысли, что когда Уварова и Лобанова заняты - ей просто не с кем прогуляться, или хотя бы поговорить.

Касательно популярности девушка посетовала, что это приносит в жизнь призрачных людей. Они появляются в её жизни ненадолго, чтобы перекинуться парой слов или сфотографироваться, а затем бесследно исчезают.

Полное интервью с яркой звездой российского фигурного катания Камилой Валиевой читайте на сайте «КП-Спорт».