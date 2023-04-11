Мишустин призвал добиваться технологической независимости России Фото: Михаил ФРОЛОВ

России необходимо преодолеть зависимость от иностранных разработок и наладить выпуск собственных критически значимых технологий, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Необходимо за короткий срок обеспечить высокую степень независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений, освоить выпуск практически всей критически значимой продукции», – сказал премьер-министр на стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета».

Как отметил глава кабинета министров, нужно поднять на принципиально новый уровень производственный, кадровый и научный потенциал России, чтобы нарастить промышленные мощности и массово запустить высокотехнологичные производства. Для этого власти РФ намерены развивать ключевые отрасли экономики и добиться лидерства в сфере искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем, заявил Мишустин.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта президент России Владимир Путин призвал обеспечить экономический суверенитет страны. Возврат к росту экономики не должен приводить к тому, чтобы чиновники расслаблялись, подчеркнул глава государства.