Павел Дуров впервые за год опубликовал пост в Instagram* Фото: соцсети

Российский бизнесмен, сооснователь социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост в Instagram* впервые более чем за год.

Предприниматель разместил свою фотографию и сопроводил ее словами: «Трудные времена создают сильных людей. Сильные люди создают хорошие времена. Хорошие времена создают слабых людей. И слабые люди создают трудные времена».

Эта цитата принадлежит писателю Майклу Хопфу. Ранее ее ошибочно приписывали эмиру Дубая и премьер-министру ОАЭ Мохаммеду ибн Рашиду аль Мактуму.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года журнал Forbes признал Павла Дурова богатейшим бизнесменом Объединенных Арабских Эмиратов. Тогда состояние предпринимателя было оценено в 15,1 миллиарда долларов. Ранее он уже возглавлял подобный рейтинг - в 2021 году Forbes также признавал Дурова самым богатым бизнесменом ОАЭ.

*Продукт компании Meta, признанной в России экстремистской организацией