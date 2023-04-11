На Украине объявили в розыск жену политика Медведчука Оксану Марченко

Жену украинского оппозиционного политика Медведчука объявили в розыск на Украине. Фото: скриншот видео.

На Украине объявили в розыск Оксану Марченко, супругу политика-оппозиционера Виктора Медведчука. Об этом во вторник 11 апреля пишут украинские СМИ.

По данным издания Страна.ua, Марченко пропала в конце марта.

«Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко объявлена в розыск… Она исчезла три недели назад – 24 марта 2023 года», - сообщает издание, уточнив, что жену политика обвиняют в финансировании действий, «совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти».

Напомним, в 2021 году на Украине Виктору Медведчуку были предъявлены обвинения по делу о государственной измене. В частности, политика обвинили в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий республик Донбасса.

После этого супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти не только ее мужа, но и других украинцев, находящихся «в застенках СБУ».

В сентябре 2022 года сообщалось, что из украинского плена удалось освободить 56 человек, среди которых был украинский политик Виктор Медведчук.

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