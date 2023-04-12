Захарова: Запад свел заседание Совбеза ООН к демагогии, пытаясь дискредитировать Россию

Мария Захарова прокомментировала итоги заседания Совбеза ООН. Фото: Иван МАКЕЕВ

Запад свел конструктивную дискуссию о проблеме бесконтрольного распространения оружия к безответственной политической демагогии во время заседания Совета безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя прошедшее в ООН мероприятие. Комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ во вторник 11 апреля, он доступен здесь.

«Вопреки конструктивному настрою большинства членов Совета Безопасности и присоединившихся к дискуссии делегаций других государств-членов ООН, начавшийся было предметный и вполне профессиональный разговор был сведен к безответственной политической демагогии, нацеленной на дальнейшую дискредитацию Российской Федерации и других государств, которые в состоянии еще противостоять неоколониальным амбициям «коллективного Запада», - написала Захарова.

Напомним, поспред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заявил, что оружие, которое Запад поставляет Киеву, попадает в руки террористов и преступников. Такие факты уже зарегистрированы в европейских странах, сказал дипломат, напомнив, что Россия уже не раз обращала внимание на эту проблему.

В МИД Белоруссии также выразили обеспокоенность тем, что оружие, которое поставляется Западом в Украину, может попасть в руки экстремистов.