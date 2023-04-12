Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку

Зеленского призвали изменить политику или уйти в отставку. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский должен сменить свой курс или уйти в отставку. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку. Третьего не дано, времени совсем мало осталось», - сказал Соскин, выступая на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что текущая политика официального Киева ущемляет права и свободы украинцев и ведет к разрушению государства. Также он напомнил о насильственной мобилизации украинских мужчин и сокрытии информации о реальных потерях ВСУ.

Тем временем Зеленский красиво обманул и США, и свой народ. Как показательная борьба с украинскими олигархами оказалась фейком, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что киевские власти скрывали катастрофические потери ВСУ во время попыток наступления в Херсонской области.

Напомним, в Верховную раду поступил законопроект, согласно которому кладбищам и местам массовых захоронений погибших военных придадут статус государственной тайны.