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НовостиПолитика11 апреля 2023 22:23

Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку

Эксперт посоветовал президенту Украины сменить курс или оставить свой пост
Мария ПАВЛОВА
Зеленского призвали изменить политику или уйти в отставку.

Зеленского призвали изменить политику или уйти в отставку.

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский должен сменить свой курс или уйти в отставку. Такое мнение высказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку. Третьего не дано, времени совсем мало осталось», - сказал Соскин, выступая на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что текущая политика официального Киева ущемляет права и свободы украинцев и ведет к разрушению государства. Также он напомнил о насильственной мобилизации украинских мужчин и сокрытии информации о реальных потерях ВСУ.

Тем временем Зеленский красиво обманул и США, и свой народ. Как показательная борьба с украинскими олигархами оказалась фейком, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что киевские власти скрывали катастрофические потери ВСУ во время попыток наступления в Херсонской области.

Напомним, в Верховную раду поступил законопроект, согласно которому кладбищам и местам массовых захоронений погибших военных придадут статус государственной тайны.