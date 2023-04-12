Жительница Александровки рассказала, как украинские снайперы ради забавы стреляли в мирных жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские снайперы ради забавы стреляли в мирных жителей пригорода Донецка, в том числе и детей. Об этом рассказала KP.RU жительница поселка Александровка Марина.

Марина – многодетная мать, у нее три дочери.

«Там, где мы жили, через 150 метров украинский блок-пост был, - рассказала Марина о событиях 2015 года. – Наш дом между двух постов стоял, украинским и нашим. С нами, жителями, снайпера любили поиграть, как-нибудь ранить побольнее. Вокруг посёлка много терриконов, вот там они и сидели. Лера выросла в подвале. В 2015 году ей 4 года было. У нас в саду клубника росла. Я однажды слышу звуки такие: вжик, вжик! Это по ней снайпер стрелял, развлекался, то слева пуля от ребенка щелкнет, то справа. Я за ней так бежала тогда! Думала, пусть лучше меня убьют, только не ребёнка!»

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