Диетолог Разаренова: перед сном можно есть язык, костный бульон и орехи

Диетолог рассказала, что можно есть незадолго до сна. Фото: Мария ЛЕНЦ

Поздним вечером можно съесть немного орехов, несколько кусочков говяжьего или бараньего языка или выпить костного бульона. Такой совет дала врач-диетолог, нутрициолог, терапевт, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Александра Разаренова тем, кто не может справиться с чувством голода по вечерам.

По словам диетолога, можно съесть также авокадо, куриные или перепелиные яйца, семена или травяной чай с ложечкой кокосового или какао-масла.

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