В России Госдума приняла законопроект об электронных повестках и реестре военнообязанных. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект об электронных повестках и едином электронном реестре военнообязанных. Главное, что нужно знать из этого документа, читайте здесь на KP.RU.

При этом, как подчеркнул глава комитета по обороне Андрей Картаполов, новый законопроект абсолютно никак не связано с мобилизацией. Новый документ - это лишь исправление недочетов в воинском учете, которые выкрались прошлой осенью, говорит депутат.

Владимир Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын являются умнейшими людьми среди мировой политической элиты. Такое заявление сделал экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. Трамп сравнил лидеров России, Китая и Северной Кореи с американскими политиками, и это сравнение оказалось не в пользу политических деятелей США.

Обозреватель китайского издания South China Morning Post Дэниел Ковани призвал президента Украины Владимира Зеленского «проглотить свою гордость» и заключить мир, пока голос украинского лидера еще может быть учтен при определении условий мирного соглашения.

Зеленского призвали "проглотить свою гордость" и заключить мир. Фото: REUTERS

В Херсонской области будет национализировано имущество украинских олигархов. Об этом заявил врио губернатора Владимир Сальдо. По словам Сальдо, активы, которые олигархи не перерегистрировали в соответствии с российским законодательством, находятся в статусе брошенных, они переданы в управление Фонду госимущества.

Дональд Трамп рассказал, что российский лидер Владимир Путин говорил об Украине с любовью. По словам американского лидера, такое впечатление сложилось у него после общения с российским коллегой. Он отметил, что Путин не только любит Украину, но и считает ее частью России.

Трамп рассказал, как Путин с любовью отзывался об Украине.

Комплекс «Робоснайпер» создан в России. Это снайперский комплекс на дистанционном управлении. Сообщается, что комплекс уже прошел заводские испытания, они прошли успешно. Скоро система появится в боевых подразделениях, «Робоснайпер» отправится туда для проведения опытной эксплуатации.

Находящиеся в Артемовске украинские военные не обладают «позитивной энергией» и пониманием того, зачем они принимают участие в боевых действиях в этом населенном пункте. Об этом написал журналист из Бельгии Ян Хумин после того, как побывал в Артемовске.

Участник бандитского подполья был нейтрализован и задержан в Чечне в ночь на 12 апреля. Операция по задержанию вооруженного злоумышленника проводилась в Гвардейском Надтеречного района. Сообщается, что участник незаконного формирования прибыл в Чечню из соседнего региона. Спецоперация проводилась ночью для максимальной безопасности гражданского населения, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров рассказал о задержании вооруженного боевика в Чечне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские ракетные войска запустили баллистическую ракету с полигона «Капустин яр» для испытания боевого оснащения. Испытания прошли успешно - учебная боевая часть поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

В казахстанском городе Жанаозен сотни жителей вышли на митинг против задержания в Астане группы нефтяников. Они записали видеообращение к президенту Казахстана Касыму Жомарту Токаеву. Также сообщается, что одно из предприятий Жанаозена остановило работу в знак солидарности с задержанными.