Минобороны РФ показало видео боевой работы бронепоезда в зоне конфликта на Украине

Минобороны поделилось кадрами работы бронепоезда в ходе спецоперации Фото: кадр из видео

Министерство обороны России поделилось кадрами работы бойцов железнодорожных войск на боевом бронепоезде. На видео показан специальный состав, платформы которого покрыты 20-ти миллиметровой броней, а также снаряжены вооружением и различной техникой.

Особенностью боевого поезда является то, что локомотив находится в середине состава.

В ведомстве отметили, что поезд предназначен для разведки, разминирования, а также ремонта Ж/Д путей и небольших искусственных сооружений. Также иногда он сопровождает военные грузы и пассажирские поезда.

В голове состава находится платформа со средствами радиоэлектронной борьбы, блокирующими дистанционные взрыватели мин. Основным вооружением поезда являются две спаренных зенитных пушки калибра 23 миллиметра, способные работать и по воздушным и по наземным целям противника.

Напомним, сайт KP.RU ранее рассказывал о другом бронепоезде “Волга”, который создан специалистами железнодорожных войск ЗВО для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения спецоперации, а также приводили комментарии машиниста спецпоезда о работе состава в зоне конфликта.