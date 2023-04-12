Штрафы за незаконное использование газовых баллонов в России увеличат в разы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России решили ужесточить штрафы за нарушение правил обращения с газовыми баллонами. Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин в письме вице-премьеру Александру Новаку. С текстом письма ознакомилась газета «Известия».

Глава ТПП заявил, что число чрезвычайных происшествий с газовыми баллонами продолжает увеличиваться и нередко подобные происшествия приводят к человеческим жертвам.

В ТПП предложили увеличить размер штрафа, в том числе, возникла идея дополнить Кодекс административных правонарушениях (КоАП) новой статьей, где будет установлен новый порядок санкций: для физлиц - от 30 до 100 тысяч рублей, для юридический лиц - от 200 до 800 тысяч рублей с возможной приостановкой их деятельности до 90 дней.

На данный момент время статья в 9.23 КоАП не указана ответственность за нарушения правил обращения именно с газовыми баллонами. Отмечается, что при подобном инциденте для физлиц предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, а для юрлиц – от 100 до 400 тысяч рублей.