Когда в России запустят реестр военнообязанных: ответ Минцифры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запуск реестра военнообязанных в России в полном объеме возможно будет произведен не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу. Такое заявление сделал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Точные сроки запуска реестра будут определены после принятия закона, но, скорее всего, запустить его в полном объеме можно будет не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу», - написал глава ведомства в одном из Telegram-чатов IT-отрасли.

Напомним, днем ранее, 11 апреля, депутаты Государственной думы РФ приняли решение одобрить проект закона, который предполагает введение электронных повесток в военные комиссариаты, а также создание Единого реестра военнообязанных и военнослужащих в России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новый законопроект о реестре, заявил, что нынешняя система воинского учета в стране остро нуждается в модернизации.