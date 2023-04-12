Батарея российских самоходных гаубиц “Мста-С” уничтожила скопление сил ВСУ на Запорожском направлении

Гаубицы “Мста-С” отлично показывают себя в ходе спецоперации на Украине Фото: Минобороны РФ

Батарея самоходных гаубиц "Мста-С" калибра 152 миллиметра поразила скопление живой силы украинской армии на Запорожском направлении.

“В данный момент батарея находится в районе огневых позиций и выполняет боевые задачи. На данный момент — это огневая поддержка обороняющихся войск”, – рассказал агентству РИА Новости командир артиллерийского подразделения. По его словам, работа по отдельным целям противника производится при помощи высокоточных снарядов.

"Сегодня работали по самоходной артиллерийской установке противника и скоплениям живой силы украинских военных формирований", — добавил командир.

По словам военного, проблем с количеством боеприпасов не возникает, а подвоз новых снарядов происходит оперативно. Сайт KP.RU ранее показывал видео боевой работы самоходных гаубиц “Мста-С”.

Расчетами 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» огонь ведется на дальностях до 30 километров. Стрельба из 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С» может вестись как с закрытых огневых позиций, так и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.