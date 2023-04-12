Глава Минцифры РФ рассказал, что военнообязанные могут сделать с помощью Госуслуг Фото: Shutterstock

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев рассказал, что при помощи Госуслуг каждый военнообязанный сможет проверить, в каком именно военкомате он стоит на учете, а также имеет ли право на отсрочку, отметив, что при наличии неточностей можно подать заявление через портал на исправление ошибок.

«В личном кабинете на Госуслугах каждый пользователь сможет проверить, в каком военкомате он стоит на учёте и есть ли у него право на отсрочку. Если вдруг есть неточности, он всегда сможет прямо через портал подать заявление на исправление ошибок», - заявил глава ведомства

Как уточнил Шадаев, само по себе уведомление о том, что выписана повестка, также будет направлено через личный кабинет на Госуслугах, но «если только пользователь сам не отключит эту функцию». Он также подчеркнул, что всегда будут приходить уведомления о применении «каких-то ограничительных мер».

Напомним, Шадаев также сообщил, что запустить реестр военнообязанных в России в полном объеме возможно будет не раньше начала очередного осеннего призыва.