Взрыв прогремел в жилом доме в Анкаре, есть пострадавший Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Взрыв прогремел на третьем этаже в жилом доме в Анкаре. Об этом сообщает телеканал Haberturk, уточняя, что в результате происшествия по меньшей мере один человек пострадал.

Как сообщается, по неустановленной на данный момент причине на третьем этаже многоквартирного дома прогремел взрыв. На место происшествия были направлены правоохранительные органы, пожарные и медицинские бригады.

«Стены квартиры, где произошел взрыв, и соседней квартиры обрушились, также были повреждены несколько автомобилей, припаркованных перед жилым домом», - сообщает телеканал, отмечая, что один пострадавший был доставлен в больницу.

Напомним, в конце марта этого года два взрыва произошли в ходе перекачки химического вещества из одной цистерны в другую на химическом предприятии в городе Пасадена в Техасе.