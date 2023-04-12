Страны Восточной Европы хотят отказаться от российского урана

По прогнозам аналитиков Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 году спрос на поставки урана увеличится примерно на одну треть Фото: EAST NEWS

Некоторые руководители атомных электростанций из стран Восточной Европы планируют отказаться от поставок российского урана. Такую меру вводят в рамках стратегии снижения энергозависимости от РФ. В качестве альтернативы многие рассматривают Казахстан, где более 40% объема производства урана, пишет Bloomberg.

Как сообщил главный исполнительный директор государственной урановой компании Казахстана — Казатомпром — Ержан Муканов, геополитическая неопределенность влияет на потоки ядерного топлива, из-за чего многие производители пытаются увеличивать запасы.

«Мы готовим наши запасы к добыче, поэтому мы сможем реагировать на запросы рынка», — заявил Муканов.

По прогнозам аналитиков Всемирной ядерной ассоциации, к 2030 году спрос на поставки урана увеличится примерно на одну треть. В связи с этим Казахстан хочет сохранить объемы производства топлива на уровне около 22 тыс. тонн, чтобы цены на уран не начали расти.

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