Шадаев заявил, что на Госуслугах можно будет обжаловать повестку или ограничения от военкомата

С 11 апреля 2023 года изменились правила вручения повесток военкоматов в России Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что на Госуслугах предусмотрена возможность обжаловать повестку и ограничения военных комиссариатов, а также подтвердить свое право на отсрочку, предоставив необходимые документы.

“Её можно будет обжаловать на Госуслугах и подтвердить своё право на отсрочку, приложив необходимые документы. Обжаловать можно будет также решения военкоматов об установлении ограничительных мер, постановке на учёт и многое другое”, – заявил Шадаев.

Также он отметил, что граждане, имеющие право на отсрочку, будут исключаться из рассылки еще на этапе формирования списков и не должны получить повестку, однако в случае ошибки оспорить ее можно.

Напомним, 11 апреля 2023 года депутаты Госдумы РФ одобрили законопроект, предполагающий ввод электронных повесток в военные комиссариаты, а также создание Единого реестра военнообязанных и военнослужащих в России. С этого дня повестки в военкоматы могут дублироваться электронными повестками через “Госуслуги”. Электронные повестки имеют с обычными равную юридическую силу, а поправки касаются не только “срочников”, но и всех военнообязанных, находящихся в запасе.