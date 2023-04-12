В Минобороны Сербии назвали ложью сообщения о поставках оружия на Украину Фото: pixabay.com

Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг опубликованные накануне заявления о поставках Белградом вооружения Киеву, назвав такие заявления ложными.

Напомним, накануне Reuters, ссылаясь на засекреченный документ Пентагона, который попал в Сеть из-за недавней утечки, заявил, что сербское правительство дало согласие предоставить летальную помощь Киеву или уже отправило такую поддержку. Отмечалось, что республика заявила о готовности предоставить оружие Украине и в будущем, однако не уточнялось, какое именно оружие страна готова передать, а также его количество.

«В который раз опубликована ложь, что Сербия продает оружие Украине. Кому-то очевидна цель - дестабилизировать нашу страну и вовлечь ее в конфликт, в котором не хотим участвовать», - приводит РИА Новости комментарий главы военного ведомства Сербии.

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